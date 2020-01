Alessandra Celentano maestra cattiva | Ancora critiche per Amici 19 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessandra Celentano è stata attaccata e criticata su Instagram, anche a causa dell’atteggiamento negativo dei ballerini, che sta portando il pubblico a rivoltarsi contro Amici 19. Amici 19 è iniziato da diversi mesi e siamo sulla strada per il serale, ma le polemiche continuano senza sosta e i telespettatori stanno diminuendo. La scuola di Maria … L'articolo Alessandra Celentano maestra cattiva Ancora critiche per Amici 19 proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

