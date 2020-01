Quanto costano le tariffe 5G? Confronto con le prime offerte 4G (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ma Quanto in media si può spendere per le nuove tariffe 5G? Prendendo in considerazione le primissime offerte degli operatori (in particolare TIM e Vodafone) qual è la spesa mensile che gli italiani si accingono ad impegnare mensilmente? Uno studio di SOStariffe appena pubblicato a fine gennaio appunto, ci indica delle informazioni preziose al riguardo ed effettua pure un Confronto su Quanto accaduto ormai 8 anni fa, con l'avvento della tecnologia pregressa ossia il 4G. La spesa necessarie per le tariffe 5G oggi non è per nulla dissimile da quella che nel 2012 è stata necessaria per le prime offerte 4G degli operatori. Le cifre impegnate, in effetti, quasi combaciano. Chi oggi sceglie di essere precursore dei tempi e testare la nuova rete ultra veloce 5G appunto, deve mettere in conto una spesa mensile pari a 21,46 euro. Nell'ormai lontano 2012, invece, si spendeva solo pochi ... optimaitalia

