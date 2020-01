Polizia comunica la morte del figlio alla madre, ma commette un errore tremendo (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Polizia di Northamptonshire ha chiamato Anita McDonnell per comunicarle che suo figlio Wes era morto, ma quando lei lo chiama lui risponde al telefono. Wes McDonnell, di Northampton, è furioso quando scopre che la Polizia ha chiamato sua madre Anita per comunicarle che suo figlio era morto in un parco di St Helens. La … L'articolo Polizia comunica la morte del figlio alla madre, ma commette un errore tremendo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

GiornaleLORA : La Polizia Municipale comunica che, nell'ambito delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica e al c… - GiornaleLORA : La Polizia Municipale comunica di avere denunciato i titolari di due attività commerciali, rispettivamente in via P… - PALERMOPM : AVVISO -