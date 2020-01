Nizza-Lione, Coppa di Francia: formazioni, pronostici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nizza-Lione è l’ultima partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia, si gioca all’Allianz Riviera di Nizza alle 20.55: probabili formazioni, pronostici e la diretta gratuita in tv. Nizza – Lione giovedì ore 20:55 L’ultimo ottavo di finale di Coppa di Francia mette di fronte due squadre di Ligue 1 che stanno attraversando un buon periodo di forma. Il Lione nonostante i numerosi infortuni, dopo la dura contestazione dei tifosi in seguito al pareggio interno con il Lipsia che ha dato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League solo per la contemporanea sconfitta dello Zenit, ha voltato pagina. Il lavoro di Rudi Garcia si sta facendo vedere, visto che è ormai imbattuto da ben otto partite consecutive, e nel 2020 ha sempre vinto (ai rigori contro il Lille in Coupe de la Ligue). Anche il Nizza, che ha un ... ilveggente

