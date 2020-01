NCIS Los Angeles venerdì 31 gennaio ultime due puntate su Rai 2 (Di giovedì 30 gennaio 2020) NCIS Los Angeles venerdì 31 gennaio su Rai 2, anticipazioni delle puntate – Ultimo appuntamento Ultimo appuntamento con l’undicesima stagione di NCIS Los Angles su Rai 2, la serie venerdì 31 gennaio si ferma all’ottavo episodio. Dopo la settimana di Sanremo in cui andranno in onda delle repliche di Sanremo da venerdì 13 febbraio arriva la terza stagione di The Good Doctor in prima tv assoluta e a breve distanza dalla trasmissione americana. NCIS Los Angeles riprenderà prossimamente. In seconda serata prosegue la replica della prima stagione di The Resident. Gli episodi della settimana scorsa fino al 31 sono disponibili sul sito di RaiPlay nella pagina dedicata a NCIS Los Angeles dove si trova anche l’episodio della nona stagione in replica. Gli episodi 5 e 6 saranno in live streaming e on demand nei 7 giorni successivi. Prossimamente la serie sarà in prima tv Sky ... dituttounpop

