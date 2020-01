Moggi attacca Sarri: “Non gli era bastata la sconfitta in Supercoppa. Perché insistere?” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Direttamente dalle colonne di “Libero”, Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato della sconfitta bianconera a Napoli, criticando pesantemente l’idea di riproporre il tridente da parte di Maurizio Sarri: “Evidentemente a Sarri non era bastato perdere a Riyad la Supercoppa contro la Lazio (con i tre davanti) e ha voluto provare i tre attaccanti anche a Napoli, sottovalutando la squadra di Gattuso. Ci suona infatti strano che abbia messo in campo il tridente al S.Paolo e non lo abbia invece utilizzato in casa contro Cagliari e Parma, avversari molto più abbordabili di Lazio e Napoli. Mettendo in campo “i tre” si snaturano in primis le caratteristiche di Dybala, attualmente il più in forma della Juve. Con il tridente si restringono inoltre gli spazi di manovra e non si allarga il gioco Perché le fasce sono completamente inutilizzate; non ... calcioweb.eu

