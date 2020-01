Makeup | Hermes lancia i primi rossetti ricaricabili (Di giovedì 30 gennaio 2020) Hermes lancia la sua prima collezione di Makeup, dei rossetti dal packaging accattivante e rigorosamente ricaricabili e plastic free. Hermes ha lanciato la sua prima collezione di rossetti e lo farà a Marzo e in stile chic ed eco sostenibile. I rossetti infatti, non avranno soltanto una texture confortevole e delle tonalità uniche, ma un … L'articolo Makeup Hermes lancia i primi rossetti ricaricabili è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Glitteringwoman : Hermès farà il suo ingresso nel mondo del #makeup. La data è imminente: la maison del lusso lancerà a marzo una pri… -