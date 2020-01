Le bandiere del Regno Unito non sventolano più in Europa, approvata Brexit (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una vittoria netta per gli anti europeisti del Regno Unito. Il Parlamento europeo approva la Brexit e dal 1 febbraio 2020 cambiano gli scenari. C’è chi ride, e chi piange. Il Regno Unito esce dall’Unione Europea a partire dal 1 febbraio 2020. Il sogno degli anti europeisti nato nel 2016, si è avverato. C’è chi … L'articolo Le bandiere del Regno Unito non sventolano più in Europa, approvata Brexit proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

