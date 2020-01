Juventus, Marchisio mette in guardia i bianconeri: le parole (Di giovedì 30 gennaio 2020) Juventus Marchisio – Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sulla corsa scudetto. Il “Principino” mette in guardia i bianconeri invitandoli a non lasciare nulla al caso e a prestare attenzione alle prossime gare. parole secche e dirette quelle dell’ex centrocampista della Juve, che ora si aspetta un weekend da cardiopalma vista la posta in palio e anche il ritorno della Champions. Le sue parole. Juve, Marchisio mette in guardia i bianconeri: le parole Ecco quanto dichiarato dal giocatore e idolo dei tifosi della “Vecchia Signora” ai microfoni dell’emittente televisiva in vista di questo fine settimana di fuoco: “Tutte quante hanno perso un’opportunità , specialmente la Juventus per aumentare il distacco. Sarà un weekend importantissimo perché poi ci saranno le coppe e quindi non bisogna sbagliare ... juvedipendenza

