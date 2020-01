Irruzione fredda e SVOLTA INVERNALE. Ecco quando, gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'inverno non è finito, nonostante siamo ora alle prese con l'anticiclone in rinforzo e con clima atteso ancor più mite, del tutto atipico per il periodo. Stando alle ultime proiezioni, giungono conferme sul fatto che questa situazione sarebbe destinata a cambiare gradualmente a partire dal 4-5 febbraio. Prima però ci sarà da affrontare un avvio di febbraio particolarmente anomalo, proprio perchè l'anticiclone subtropicale si espanderà verso l'Italia e su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale, trasportando una bolla d'aria molto calda in quota. In questo frangente la rimonta dell'anticiclone determinerà la ritirata più a nord del flusso atlantico, nell'ambito di uno scenario atmosferico complessivo caratterizzato da una nuova importante accelerazione del Vortice Polare. Eppure, sul più bello nel momento in cui l'inverno parrebbe risultare ormai spacciato, andremo ... meteogiornale

