Gli eletti M5S che vogliono l’espulsione di Nicola Morra (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’AdnKronos scrive che tra gli attivisti calabresi è iniziata una raccolta firme per chiedere ai probiviri di sanzionare Nicola Morra, o meglio di espellerlo. Finora sono state raccolte oltre 150 adesioni. Non solo. Alcuni parlamentari, tra Camera e Senato, stanno avanzando la stessa richiesta all’organo disciplinare grillino: prendere provvedimenti immediati contro il senatore che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha detto di non aver votato Francesco Aiello, il candidato grillino in Calabria. Per gli attivisti che si scagliano contro Morra, con la sua ‘confessione’ il presidente della Commissione Antimafia ha reso “chiaro come il deludente risultato – si legge nel documento visionato dall’Adnkronos – sia stato a tutti gli effetti ostacolato più da detrattori interni che esterni al Movimento. D’altronde Morra ... nextquotidiano

