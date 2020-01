GF Vip, Elisa De Panicis contro Alfonso Signorini: ‘Cose assurde pur di parlare’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Elisa De Panicis si scaglia contro Alfonso Signorini e parla di Andrea Denver. Ecco le dichiarazioni dell’influencer Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis contro Alfonso Signorini Elisa De Panicis ha fatto parte di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip ma è già stata eliminata dal televoto. Tuttavia, l’influencer, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, sarà presente in studio in tutte le puntate. Ebbene, durante la settima puntata Alfonso Signorini ha svelato uno scoop, ovvero un flirt tra la ragazza e Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara. Il conduttore ha fatto intendere che questa relazione clandestina ci fosse stata durante il matrimonio con l’opinionista e Elisa ha soltanto riso a quelle parole, mentre Wanda ha ironizzato sul fatto di avere avuto le corna. L’influencer il giorno dopo su Instagram è tornata sull’argomento e ha voluto fare delle ... kontrokultura

