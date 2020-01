Falò vietati ma… al cuor non si comanda (Di giovedì 30 gennaio 2020) Venerdì scorso nella nostra zona è andata in scena una classica “italianata”. La situazione era splendida: da centinaia di anni la notte di Sant’Antonio i contadini accendono i Falò per bruciare i rimasugli della pulizia dei campi, una tradizione ma anche una necessità. Lo facevano quando ci si scaldava a legna, quando ci si scaldava a carbone (e l’aria era molto più inquinata di oggi), quando ci si scaldava a petrolio, quando è arrivato il boom delle auto (e l’aria era centinaia di volte più inquinata di oggi)… L’hanno sempre fatto e nessuno l’ha mai vietato. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Falò vietati ma… al cuor non si comanda - - Pernitius : @RadioSavana @poliziadistato @LegaSalvini @GiorgiaMeloni Sciocco! I falò sono vietati per i #cambiamenticlimatici ??????? -