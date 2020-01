Coronarvirus, Hu Lanbo: “Non discriminate tutti i cinesi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte ha da poco confermato due casi in Italia di persone contagiate da Coronavirus. Si tratterebbe di una coppia di turisti cinesi. Una notizia che, purtroppo, si aggiunge alle tante circolate in questi giorni e che hanno dato il via ad una vera e propria situazione di allarme. In molti hanno iniziato ad evitare i negozi cinesi e in alcuni casi addirittura ad allontanare i cinesi stessi, finendo per dare il via ad una nuova ventata di razzismo. Proprio per questo motivo Hu Lanbo e la redazione di Cina in Italia hanno deciso di scrivere una “lettera aperta agli amici italiani”. Lettera aperta agli amici italiani “Proprio mentre il popolo cinese si apprestava a dare il benvenuto all’anno del Topo, una catastrofe si è abbattuta sul Paese. La minaccia di un nuovo Coronavirus si è scagliata sulla città di Wuhan e sulla Cina intera. È un’epidemia che “infetta” l’anima dei ... notizie

