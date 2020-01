Comune Roma: pronti 4 nuovi attraversamenti pedonali al led (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma – Continua la sperimentazione dei nuovi attraversamenti con strisce pedonali a led, un sistema gia’ utilizzato con ottimi risultati in via Tuscolana, di fronte alla stazione della metro A di Anagnina. Entro l’estate inizieranno i lavori in corrispondenza di altri quattro attraversamenti non semaforizzati, nell’ambito della sperimentazione autorizzata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma. Le strisce pedonali a led saranno posizionate in via Isacco Newton, all’altezza del civico 84, nel quadrante sud-ovest della citta’, in via di Pietralata angolo via Pan, nella zona nord-est, in via Casilina, altezza fermata Borghesiana, nella periferia est e in Via del Fosso di Bravetta all’intersezione con Via degli Amodei (zona ovest), continua la nota. Il sistema consente di mettere ... romadailynews

virginiaraggi : Ecco gli aggiornamenti dal Campidoglio di questa settimana: -