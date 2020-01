Trovata in Rete, sotto a chi tocca, iniziamo: il Coronavirus è stato creato in laboratorio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ci segnalano i nostri contatti un lungo walletext, prova secondo chi l’ha condiviso che il Coronavirus è stato creato in laboratorio. Affermazione quest’ultima che non solo è sbagliata, ma è un predicato senza alcun significato, una frase che dal punto di vista scientifico non significa niente. Analizziamo il lungo post per intero: uno di quei rari casi in cui il fact checking sarà più semplice e breve della bufala Trovata in Rete sotto a chi tocca, l’avete voluto voi… iniziamo! Coronavirus EP3172319B1 Inventore: – Erica Bickerton, – Sarah TIENI, – Paul Britton Assegnatario attuale: Istituto Pirbright, Pirbright Ins Eventi applicazione EP15750093.5A 13/07/2014 : Priorità a GBGB1413020.7A 23/07/2015 : Domanda presentata da Pirbright Institute, Pirbright Inst 23/07/2015 : Priorità a PCT / GB2015 / 052124 31/05/2017 : Pubblicazione di ... bufale

