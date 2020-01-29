Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08:00 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; MA TROVIAMO CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA E PER LAVORI TRA CASAL DEL MARMO E PISANA IN ENTRATA IN CITTA’ INCOLONNAMENTI PER Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA AUMENTA IL Traffico IN ENTRATA IN CITTA’ CON CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO E SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVI MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO ... romadailynews
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