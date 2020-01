Torre del Greco, assunzioni a sorteggio pubblico per operatori ecologici (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – Per una maggiore trasparenza e per scongiurare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, la Buttol Srl annuncia il sorteggio pubblico per la selezione degli operatori ecologici a Torre del Greco. Nel pieno rispetto del capitolato d’appalto, l’Azienda ha individuato CertForm, agenzia per il lavoro incaricata di pubblicare un bando pubblico per la selezione di nuove unità lavorative da destinare al cantiere di Torre del Greco. Il bando si è concluso lo scorso 16 gennaio 2020 e l’agenzia ha selezionato i candidati che hanno soddisfatto i requisiti di ammissione. La Buttol Srl si impegna, quindi, a effettuare il sorteggio in seduta pubblica, con data e sede che saranno definite successivamente. Per l’occasione sarà garantita la massima pubblicità per consentire a tutti di partecipare, anche alla presenza delle forze ... anteprima24

sonolucadini : Consiglio non richiesto a Cathy La Torre, legale del ragazzo messo alla gogna dalla cafonata-citofonata di Salvini… - AzzurreFIGC : #Under19 Femminile ???? Il 2020 inizia nel migliore dei modi: poker alla #Svezia ???? con le doppiette di #Bragonzi e… - StampaTorino : VIDEO - Fiamme alle pendici del monte Musinè dove oggi pomeriggio, mercoledì 29 gennaio, nella frazione di Brione,… -