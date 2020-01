Stalking, Giorgia Meloni testimone a processo: “Temo per mia figlia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Ho paura per mia figlia“: sarebbe questo uno dei passaggi della testimonianza di Giorgia Meloni nel corso del processo a carico dell’uomo che, nel luglio scorso, fu arrestato con l’accusa di Stalking nei confronti della leader di FdI. Una vicenda che l’ha turbata profondamente e davanti alla quale non nasconde le sue preoccupazioni. Stalker a processo: parla Giorgia Meloni La testimonianza di Giorgia Meloni davanti ai giudici chiamati a esprimersi sull’uomo accusato di Stalking nei suoi confronti ricalca il dramma vissuto dalla leader di FdI. L’Ansa ha pubblicato un passaggio chiave delle sue dichiarazioni in aula: “Ho paura per mia figlia che ha appena 3 anni. La notte non dormo per questa vicenda, per le minacce che quest’uomo mi ha rivolto via Facebook“. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, arrestato nel luglio scorso e oggi alla sbarra, avrebbe sostenuto che la ... thesocialpost

