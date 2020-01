Senato,via libera a decreto Alitalia

decreto salva-Alitalia è legge con l'approvazione definitiva del Senato con 140si', 1 no e 100 astenuti. Il governo assegna alla compagnia, commissariata due anni e mezzo fa, per assicurare la continuità del servizio 400milioni di euro. I fondi di fatto sono già stati versati all'Alitalia a dicembre dal ministero dell'Economia. Con questa ulteriore immissione di fondi pubblici si è raggiunta la somma di 1,5 mld il totale dei soldi versati dallo Stato da quando la compagnia è stata commissariata.(Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ilsalva-è legge con l'approvazione definitiva delcon 140si', 1 no e 100 astenuti. Il governo assegna alla compagnia, commissariata due anni e mezzo fa, per assicurare la continuità del servizio 400milioni di euro. I fondi di fatto sono già stati versati all'a dicembre dal ministero dell'Economia. Con questa ulteriore immissione di fondi pubblici si è raggiunta la somma di 1,5 mld il totale dei soldi versati dallo Stato da quando la compagnia è stata commissariata.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)

fattoquotidiano : Alitalia, via libera definitivo del Senato al decreto: è legge. Altri 400 milioni di prestito statale dopo i 900 me… - fattoquotidiano : 'ARRIVA UN NUOVO BAVAGLIO' L'allarme di cronisti ed editori. Al Senato c’è intesa: via il carcere per la diffamazio… - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Alitalia, via libera definitivo del Senato al decreto: è legge. Altri 400 milioni di prestito statale dopo i 900 messi… -