Repubblica: con questo mercato De Laurentiis ha deciso di resettare il Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un Aurelio De Laurentiis disinvolto e senza freni, sta portando avanti un mercato per il Napoli che ha gia superato quota 100 milioni. Una decisione che il presidente non ha preso all’improvviso, come riporta Marco Azzi su Repubblica, ma che è maturata nel corso degli ultimi mesi, anche dopo i eventi della notte dell’ammutinamento De Laurentiis ci ha pensato su per qualche mese, in silenzio, dopo aver ingoiato il boccone amaro dell’ammutinamento dei suoi giocatori e preso la sofferta decisione di sostituire in panchina Carlo Ancelotti con Gattuso: nell’estremo tentativo di dare nuova linfa al declinante ciclo azzurro. Poi però ha prevalso lo stesso da parte del presidente la voglia di rompere gli indugi e resettare tutto, nonostante il buon lavoro che sta facendo il nuovo allenatore, convinto peraltro a sua volta di dovere abbandonare – in fretta – la strada ... ilnapolista

repubblica : Il cdr di Repubblica: 'Chi attacca il direttore di @Repubblica attacca ogni giornalista della nostra testata. Quest… - TeresaBellanova : La parità fra uomo e donna influisce sulla qualità della nostra democrazia. Per questo è un obiettivo a cui dobbiam… - eziomauro : Sfondano vetrina e scrivono insulti razzisti con svastica in un bar gestito da una italo-marocchina… -