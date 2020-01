Padova: “Cacciata dalla pasticceria per i miei due cani, non ci metto più piede” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La denuncia di una donna entrata nel bar Breda di via Umberto “Mi ha detto ‘fuori di qua’ e mi ha fatto il segno con la mano. Ma io con loro faccio tutto”. Il titolare: “È una mia scelta, comunque non avevano la museruola- Ci riserviamo di tutelarci per vie legali…”. “Con loro faccio tutto: vado al ristorante, a fare la spesa, perfino in farmacia”, dice Susanna Maschera, animalista convinta, volontaria per alcune associazioni. La donna, di Padova, ha due cani – Blue, maschio di 2 anni e Daisy, femmina di 11 anni – e sabato mattina 25 gennaio con loro due entra nella pasticceria Breda di via Umberto I. Non sa che il proprietario Ennio Breda ha un politica molto rigorosa in tema di cani: “Non li facciamo entrare nel bar”, spiega al Mattino di Padova. “Non metterò più piede in quella pasticceria” “Mi ha detto ‘fuori di qua’ e mi ha fatto il segno con la mano” denuncia la ... limemagazine.eu

