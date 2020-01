Massacrano di botte e rapinano un pensionato: due 22enni si scattano un selfie prima del colpo a casa sua (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Massacrano di botte e rapinano un pensionato: due 22enni si scattano un selfie prima del colpo a casa sua Due giovani di 22 anni hanno rapinato un pensionato 78enne dopo averlo brutalmente picchiato e dopo essersi scattati, in casa sua, un selfie. Non sono i protagonisti del film di un noto film di Kubrik ma due giovani ragazzi, Gian Marco Garau e Mirko Manca, entrambi 22enni, che hanno architettato la violenta rapina ai danni dell’anziano grazie alla mente di un 17enne. I fatti, risalenti allo scorso ottobre, si sono verificati a Piscinas, un piccolo comune della costa sud occidentale della Sardegna. I due ragazzi maggiorenni sono stati arrestati martedì scorso dai carabinieri della compagnia di Carbonia per rapina aggravata e lesioni, mentre il 17enne è stato affidato ad una casa famiglia. I due esecutori materiali della rapina hanno agito da veri e propri criminali: si sono ... tpi

