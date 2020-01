Lodi, assalto a un portavalori sull’autostrada A1: auto in fiamme e caos a San Zenone al Lambro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un commando ha assaltato nella notte un furgone portavalori sull'autostrada A1 tra Lodi e San Zenone al Lambro. I malviventi hanno dato fuoco a diverse auto e cosparso di chiodi la carreggiata. Il colpo è fallito. L'autostrada è stata chiusa e il traffico bloccato per ore. fanpage

