LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7 6-4 2-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’austriaco in vantaggio di un break nel quarto set (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Splendido vincente col dritto lungolinea per Thiem. 15-15 Completamente fuori giri Thiem con il dritto. 15-0 Servizio e dritto per Thiem. 2-3 Thiem – Il numero 1 del seeding tiene il turno di battuta e accorcia le distanze, ma ora ha assolutamente bisogno di un break per pareggiare i conti. 40-30 Doppio fallo Nadal. 40-15 Ancora schema servizio-dritto per lo spagnolo. 30-15 Servizio e dritto facile facile per Nadal. 15-15 Scappa la risposta di rovescio di Thiem. 0-15 Thiem, aiutato anche dal nastro, riesce a conquistare il punto. 1-3 Thiem – Preciso al servizio Thiem, che conferma il break di vantaggio. 40-15 Prima vincente per Thiem. 30-15 Ottima risposta dello spagnolo, che si apre il campo e chiude al volo. 30-0 Lungo il recupero di rovescio di Nadal. 15-0 Thiem chiude il punto con la volée. BREAK Thiem (1-2) – ... oasport

