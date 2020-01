Lega: Morrone, ‘dalla tollerante Bologna minacce a Salvini’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Questa è la tolleranza di Bologna. Nelle scritte apparse sui muri della città contro la Lega e Matteo Salvini crolla il mito dello spirito democratico e non violento della città guidata dall’ineffabile Virginio Merola, che tratta il leader della Lega come un ‘invasore’ fomentando gli animi. L’ultimo di una lunga serie di graffiti murali, comparso oggi, invita a ‘sparare a Salvini’. Anche tutte le altre scritte rappresentano richiami alla morte del leader della Lega, indegni di una società civile”. Lo afferma Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.“Peraltro, non abbiamo udito frasi di riprovazione, né scuse -aggiunge- da parte dell’amministrazione comunale o di personalità politiche e della comunità bolognese in segno di rispetto sul piano umano e istituzionale. Non ci stupisce. ... calcioweb.eu

