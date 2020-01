La Turchia adesso esplora i giacimenti di Eni e Total a Cipro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal giorno dello scorso Santo Stefano, la nave Yavuz ha spento i transponder ed ha lasciato il porto turco di Mersin. La direzione, dopo qualche giorno, è divenuta nota: le acque dinnanzi l’isola di Cipro. Ancora una volta, proprio come già capitato in altre occasioni recenti. Solo che adesso il tempo di stazionamento nella zona inizia ad essere molto sospetto: è dal 18 gennaio infatti che la Yavuz si trova non lontano dalle acque cipriote. Basterebbe anche un solo giorno di permanenza da queste parti per parlare di provocazione: la Yavuz, battente bandiera turca, non è una nave qualsiasi visto che si tratta di un mezzo per perforazioni petrolifere. Evidentemente Ankara sta alzando il tiro nel Mediterraneo, senza che nessuno al momento protesti. La Yavuz esplora aree date in concessione ad Eni e Total Per comprendere al meglio la situazione, occorre specificare cosa c’è in ... it.insideover

