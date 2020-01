Kobe Bryant, Washington Post sospende giornalista: aveva ricordato le accuse di stupro al campione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nell’era dei social può succedere di tutto, anche che una giornalista venga sospesa dal Washington Post per aver pubblicato su Twitter un link ad un articolo sulle accuse di violenza sessuale contro Kobe Bryant a poche ore dalla morte del campione dell’Nba. Un Post intempestivo, che ha suscitato un’ondata di insulti e minacce di morte e stupro. Felicia Sonmez, così si chiama la giornalista, si è vista costretta a trasferirsi in un albergo. Tutto questo dopo che l’indirizzo privato della cronista era stato diffuso online: troppo rischioso per la sua incolumità restare nella sua stessa abitazione. Kobe Bryant, Washington Post sospende giornalista: aveva ricordato le accuse di stupro al campione Dal canto suo il Washington Post ha sospeso Felicia Sonmez dopo l’accaduto. Il noto quotidiano americano, come riportato dall’Agi, ha imPosto alla ... urbanpost

