I Simpsons non hanno predetto il Coronavirus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ogni volta che succede qualche disgrazia, come quella che sta affrontando in questi giorni la Cina, tornano alla mente i Simpsons e le presunte predizioni. Questa volta tocca al Coronavirus presumibilmente citato nel TG del cartone animato e che avrebbe colpito inevitabilmente Homer. La puntata era stata citata anche da SkyTG24 in un articolo del 29 gennaio 2020 dal titolo «Coronavirus, i Simpson avevano previsto il virus cinese nella puntata Marge in catene» dove leggiamo: «In una puntata del 1993 (“Marge in catene”) un misterioso virus proveniente dal’Asia si propaga a Spriengfield e in tutti gli USA. Similitudini notevoli con la realtà attuale, come spesso è successo nella serie a cartoni di Matt Groening». Tra gli screenshot che circolano c’è quello del notiziario in cui nella grafica verrebbe riportata la scritta «Coronavirus»: In realtà ... open.online

