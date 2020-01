Giorgia Meloni, a processo il suo stalker: “Non dormo più, ho paura per mia figlia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A processo Raffaele Nugnes, lo stalker di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha raccontato davanti ai giudici le persecuzioni subite dall'uomo: "Mi minacciava, diceva che mi avrebbe portato via mia figlia". L'uomo, sottoposto ai domiciliari, era stato raggiunto dal divieto di ritorno per due anni nella provincia di Roma. roma.fanpage

