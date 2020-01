Gazzetta: CR7 è l’essere umano più influente della Terra (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un nuovo record per Cristiano Ronaldo. Questa volta il campione portoghese ha superato il muro dei 200 milioni di follower su Instagram, come riporta la Gazzetta dello Sport. Che Ronaldo fosse l’uomo più influente al mondo era noto, ma adesso l’attaccante della Juve inanella un’altro successo legato ai social e alla sua popolarità crescente La quota fa venire le vertigini e nella multinazionale CR7 ha un discreto valore: nell’ultimo anno Ronaldo avrebbe guadagnato la cifra record di 47,8 milioni di dollari dai soli social network. Nella sua trionfale marcia social Ronaldo non ha dimenticato di trascinare con sé la Juve, quando firmava a Torino, la Juventus aveva 10,4 milioni di follower su Instagram e adesso siamo già a 36,4. L'articolo Gazzetta: CR7 è l’essere umano più influente della Terra ilNapolista. ilnapolista

