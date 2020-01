Fast & Furious 9: i character poster dei protagonisti! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In attesa del trailer, ecco i character poster di Fast & Furious 9, l'atteso sequel dell'adrenalinico franchise con star Vin Diesel. I protagonisti di Fast & Furious 9 sono ora ritratti nei character poster ufficiali che anticipano il debutto del trailer previsto nella giornata di venerdì. Le locandine realizzate per l'adrenalinico franchise mostrano i personaggi principali del nono capitolo del franchise posare accanto ai loro veicoli. Fast & Furious 9, infatti, mostrerà una nuova avventura con protagonista Dominic Toretto, il protagonista interpretato da Vin Diesel, e il suo team. Fast & Furious 9 potrà contare su un cast composto da Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, ... movieplayer

