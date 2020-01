Elisa De Panicis: “Ecco la verità su me e Maxi Lopez” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questo articolo Elisa De Panicis: “Ecco la verità su me e Maxi Lopez” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tiene ancora in banco la rivelazione fatta da Alfonso Signorini su Elisa De Panicis e Maxi Lopez. Ma ecco la versione dell’influencer. “La nostra Elisa ha avuto una tresca con Maxi Lopez“. Questa la rivelazione fatta da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. che ha parlato di una relazione tra Elisa De Panicis … youmovies

BlitzQuotidiano : Elisa De Panicis smentisce Alfonso Signorini: “Maxi Lopez è solamente un amico” - zazoomnews : Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis fotografate in intimo il post è ‘bollente’ - #Antonella #Fiordelisi #Elisa… - IsaeChia : ‘#GfVip4’, parla la fidanzata di #AndreaDenver: “Non voglio credere che lui abbia davvero fatto proposte hot a… -