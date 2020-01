Dorothea Wierer, il sorriso azzurro del biathlon (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La vita di una biathleta non è tutta neve e spari. Per arrivare ai livelli più alti ci vogliono tante ore anche al chiuso di una palestra, per potenziare i muscoli di quelle gambe che poi devono spingere sugli sci. Quelli di Dorothea Wierer sono perfettamente definiti, scolpiti da oltre 20 anni di allenamenti e gare. Ha iniziato quasi per caso, per seguire i fratelli, si è fatta consigliare da Niccolò Campriani sull’uso della carabina, e l’anno scorso è diventata la prima italiana di sempre a vincere la Coppa del Mondo di uno sport bellissimo e tremendo, e ancora dannatamente poco popolare in Italia. Ride Dorothea, di una risata cristallina e travolgente. Lo fa spesso mentre parla, i suoi occhi azzurri contornati dal trucco permanente si illuminano trasmettendo allegria e serenità . Quest’anno ha messo due obiettivi nel suo mirino: la conferma in Coppa del Mondo, dove ... vanityfair

