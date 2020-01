Detto Fatto cancellato dalla Rai: cos’è successo? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Detto Fatto sarà cancellato dalla Rai? Stando alle prime indiscrezioni il programma condotto da Bianca Guaccero potrebbe non essere più trasmesso la prossima stagione, e al suo posto ci sarebbe un altro programma condotto da una famosa conduttrice. Detto Fatto cancellato Ancora nessuna conferma o smentita per quanto riguarda la cancellazione di Detto Fatto dai palinsesti Rai, quel che è certo è che il programma non avrebbe ottenuto uno share particolarmente elevato e, già da un po’ di tempo, si vocifera che la conduttrice Bianca Guaccero abbia acconsentito a dedicarsi a un nuovo progetto per Sky. Al suo posto – sempre secondo i rumors circolati online – potrebbe tornare invece Paola Perego, al timone di un nuovo programma. Per il momento non si conosce ancora il nome del programma che la conduttrice potrebbe condurre, quel che è certo è che i suoi fan siano in ... notizie

DarioNardella : Il Mandela Forum gremito di ragazzi da tutta la Toscana per la #giornatadellamemoria, che emozione. Come ha fatto… - RaiNews : 'Mia madre mi avrebbe detto 'denuncia' ed è quello che ho fatto', dice Maria Bigliani #Torino - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Siniša Mihajlovic che oggi ha fatto un'intervista coraggiosa e ha detto: 'Se fossi italiano vot… -