Crash Bandicoot N.Sane Trilogy tra i giochi PS Plus di febbraio? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Secondo PlayStation Spain Crash Bandicoot N.Sane Trilogy sarà uno dei giochi PS Plus di febbraio 2020.Come suggerito da PlayStation Spain sulla sua pagina della community di YouTube, la collection verrà probabilmente annunciata come uno dei giochi PS Plus oggi, 29 gennaio."Domani alle 17:30 annunceremo i giochi PS Plus di febbraio", scrive PlayStation Spain. "Riesci a indovinare quali giochi arriveranno? Suggerimento: uno di questi è una saga molto conosciuta". Il post è accompagnato da un'immagine di Crash. Leggi altro... eurogamer

