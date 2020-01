Coronavirs ultime notizie: il numero dei morti cresce, raddoppiano i contagi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il coronavirus continua a fare paura e le ultime notizie fanno sapere di un aumento del numero dei morti ma anche dei contagiati. L’allarme è ancora elevato e si cercano soluzioni per arginare al meglio il virus che, ricordiamo, è partito dalla Cina, precisamente dalla città di Wuhan. Intanto in Cina si registrano, ad oggi, 132 morti su quasi 6mila contagi sicuri. I numeri sono in abbastanza preoccupanti, soprattutto se si considera che superano quelli della Sars. Quest’ultimo virus, nel biennio 2002-2003, aveva portato a 5.327 contagi. Più elevato però, in rapporto, è il numero dei decessi, che all’epoca arrivò a 349. Pare però che si possa parlare di un rallentamento dei contagi, relativo alla giornata di ieri rispetto a quella precedente. Se lunedì sono stati confermati 2.077 casi, nella giornata di martedì si è parlato di 1.459. Per quanto riguarda coloro che sono ... ultimenotizieflash

