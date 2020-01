Ci sono code sulla A1 tra Lodi e Milano in seguito al fallito assalto a un mezzo blindato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un tratto dell’autostrada A1 tra Lodi e Milano è stato chiuso in entrambi i sensi obbligando l’uscita allo svincolo di Lodi e provocando, mercoledì mattina, diversi chilometri di auto in coda. Il tratto è stato chiuso a causa di un ilpost

Monsheril : @promptoton Fmab, code geass, erased e nana sono in lista quando avrò tempo li guarderò?? - IngermanD3 : Cantieri stradali nella città. I Torinesi sono ostaggio della grillina di Torino per lunghissime code di auto per… - MauriNewWorld : @BeLifeForever L'ho visto molti anni fa ma nn me lo ricordo più,ricordo che mi piacque molto,ce l'ho su HDD cmq?? A… -