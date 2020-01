Cast e personaggi di A Discovery of Witches su Sky Atlantic con Teresa Palmer e Matthew Goode tra vampiri e streghe (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I nostalgici del genere fantasy e della continua lotta di due innamorati di "razze" diverse potranno godere di Cast e personaggi di A Discovery of Witches la serie che prenderà il via oggi, 29 gennaio, su Sky Atlantic. Di fatto lo show prenderà il posto che fino alla settimana scorsa è stato occupato, con successo, da Queste Oscure Materie che tornerà con una seconda stagione il prossimo anno. Fino ad allora potremo consolarci con una strega pronta a rinnegare la sua natura e con un sexy vampiro vecchio di 1500 anni. Inutile dire che i due finiranno insieme in un viaggio epico alla scoperta, o riscoperta, di verità nascoste e delle loro stesse origini non senza rinunciare ad amore e passione.A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe è il fantasy drama a tinte gotiche targato Sky ma nato dalla saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime, in cui lei, giovane ... optimaitalia

