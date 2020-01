Carlo Conti vittima di stalking: il conduttore denuncia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Conti è stato vittima di stalking per diversi mesi, probabilmente di un’ammiratrice che si è mostrata troppo assillante bombardando di messaggi la casella postale del presentatore toscano. L’insistenza della fan ha convinto il volto Rai a sporgere denuncia, esposto finito nelle mani del sostituto procuratore Francesco Gualtieri. Le forze dell’ordine hanno acquisito diversi elementi e identificato la stalker che inviava mail oltraggiose al conduttore di “Tale e Quale Show“. La donna è stata già iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso atti persecutori, Conti non sarebbe dunque la sua unica vittima. Lo stalking è disciplinato dal Codice Penale, con il Decreto Legge n. 11 del 2009 prevede una pena che va dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. Vittime di episodi simili numerosi volti dello spettacolo, come ... ilfattoquotidiano

Italia_Notizie : Carlo Conti sporge denuncia per stalking: una donna lo perseguita - HANIA654 : RT @ValeMameli: @giovanniproto67 @GioChirilly @andreasso1951 @Carlo_bis @HANIA654 @RiccardoFortin @Mov5Stelle Preoccupatevi del vostro imme… - unitalianoverob : Nel mondo (e in #Italia) c'è tanta gente che sta male. -