Calendario Australian Open 2020, programma semifinali: orari, date, tv e streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli Australian Open 2020 sono entrati nella loro fase calda, il primo Slam della stagione di tennis è giunto alle semifinali. Si incomincerà giovedì 30 gennaio con l’imperdibile sfida tra Novak Djokovic e Roger Federer, si proseguirà venerdì 31 gennaio col confronto tra Alexander Zverev e Dominic Thiem. Si preannunciano due partite particolarmente avvincenti, appassionanti, vibranti e incerte dove può succedere davvero di tutto: in palio l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo che si disputa sul cemento di Melbourne. L’apertura è per quella che può essere tranquillamente considerata come la finale anticipata del torneo nella terra dei canguri: da una parte il solidissimo serbo, numero 2 al mondo, che non ha avuto particolari problemi a giungere fino a questo punto della manifestazione; dall’altra il fuoriclasse svizzero, numero 3 del ranking ... oasport

zazoomblog : Calendario Australian Open 2020 programma semifinali femminili 30 gennaio: orari tv streaming ordine partite -… - zazoomblog : Calendario Australian Open 2020 programma 29 gennaio: orari tv streaming ordine partite - #Calendario #Australian… - OA_Sport : Calendario Australian Open 2020, programma 28 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite -