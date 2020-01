Alitalia, il Senato approva il decreto: via libera ai 400 milioni di prestito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) decreto Alitalia approvato in Senato con 140 voti a favore. Via libera, quindi, ai 400 milioni di prestito per i prossimi sei mesi. ROMA – decreto Alitalia approvato in Senato. A pochi giorni dalla scadenza (fissata per il 31 gennaio), Palazzo Madama ha dato il proprio via libera al provvedimento che prevede un prestito di 400 milioni per tenere la compagnia in attivo per i prossimi sei mesi, visto che la deadline per l’acquisto è stata fissata il 31 maggio 2020. L’approvazione in Senato è arrivata con i 140 voti a favore mentre solo uno è stato contrario. Da segnalare che 100 Senatori si sono astenuti. Il testo, approvato nei giorni scorsi alla Camera, è diventato legge ed entrerà in vigore già da domani. Il ministro Patuanelli: “Massima libertà d’azione al commissario” Il via libera del Senato permette alla compagnia di ... newsmondo

