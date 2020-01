A Roma per un falso casting Rai, due 16enni stuprate a Termini: una di loro è rimasta incinta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il racconto di una delle due vittime: "La mia amica aveva conosciuto Said su un social tramite amici comuni. Lei gli aveva detto del nostro progetto di fare un breve viaggio a Roma. E lui si è offerto di pagarci il biglietto. In treno abbiano scoperto che era fasullo. Lo abbiamo trovato ad attenderci a Termini". fanpage

team_world : Quando sei amato così tanto, non puoi che ricambiare con altrettanto amore: #LouisTomlinson dopo il SOLD OUT di mar… - virginiaraggi : Le “talpe” per la realizzazione della metro c proseguono il cammino per scavare il tunnel attraverso il quale la me… - virginiaraggi : Abbiamo rimosso una svastica e delle scritte antisemite dalle pareti di una scuola a Trionfale, Roma nord. Un atto… -