A Non è l’Arena all’entrata di Skioffi vi spiego perchè Massimo Giletti mi ha chiesto di

Domenica sono stato invitato da Massimo Giletti nella sua "Non è l'Arena" su La7. Declino parecchie proposte di fare opinionista in TV, ma questa trasmissione mi piace, la guardo quando riesco e mi ci sono sempre trovato bene. https://www.youtube.com/watch?v=fLfFwfub w8 Nel viaggio in treno per andarci, di fronte a me c'era un ragazzo con i capelli corti, tinti di biondo, che ho scoperto poi essere il manager di Skioffi ma che non si è presentato. In seguito mi dirà che è un tipo riservato. Appena arrivato agli studi ho visto le ragazze della redazione un po' allarmate e mi hanno portato immediatamente nel camerino di Massimo. Non era mai accaduto. Non prepariamo nulla lui ed io, e questo mi piace. Giletti era insieme ai suoi autori e mi ha detto di avere un grande problema, perché un'ora prima Skioffi (eliminato il giorno prima da Amici) aveva detto che se c'ero io lui non ...

