A Discovery of Witches – Il Manoscritto delle Streghe: su Sky Atlantic l’amore proibito tra una strega e un vampiro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A Discovery of Witches Cosa succede quando una giovane strega appassionata di alchimia, che ha rinnegato la sua vera natura, si innamora di un affermato genetista e vampiro vecchio di oltre 1500 anni? Il loro amore avrà una possibilità oppure metterà di nuovo a rischio la pace tra le creature soprannaturali? Per scoprire che cosa effettivamente succederà, i telespettatori dovranno guardare gli episodi della prima stagione di A Discovery of Witches – Il Manoscritto delle Streghe, il nuovo fantasy drama in onda, da stasera alle 21.15, su Sky Atlantic. Protagonisti della storia gli attori Teresa Palmer e Matthew Goode. A Discovery of Witches: trama e anticipazioni Diana Bishop (Teresa Palmer) è una storica dell’Università di Oxford ed abita in un mondo dove le Streghe, i vampiri e i demoni vivono a stretto contatto con gli uomini. Strega fin dalla nascita, poiché appartenente ... davidemaggio

delena_86 : RT @telesimo: Arriva oggi, #29gennaio, su @SkyAtlantic e in streaming su @NOWTV_It #ADISCOVERYOFWITCHES - IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE, #se… - iamfredmosby : RT @dituttounpop: Stasera su @SkyAtlanticIT debutta l'originale #ADiscoveryOfWitches con Teresa Palmer e Matthew Goode in un mondo di vampi… - telesimo : Arriva oggi, #29gennaio, su @SkyAtlantic e in streaming su @NOWTV_It #ADISCOVERYOFWITCHES - IL MANOSCRITTO DELLE ST… -