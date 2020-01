5S: Contiani, Dibba e Dimaiani Squadre per gli Stati Generali (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono passati solo sette giorni da quando Luigi Di Maio si è dimesso da capo politico del M5S, con la nomina a reggente di Vito Crimi. Ma nel Movimento fondato da Beppe Grillo sono partite già le manovre per decidere la linea da far emergere e da mettere a votazione negli Stati Generali, un appuntamento politico interno reso necessario dopo la “Waterloo” come l’ha definita un grillino storico, il bolognese Max Bugani, del voto regionale in Emilia-Romagna e in Calabria. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

