Un posto al sole anticipazioni 29 gennaio 2020: Leonardo si intromette nel rapporto di Serena e Filippo (Di martedì 28 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 29 gennaio 2020 su Rai3, Leonardo cercherà di intromettersi sempre di più nella crisi tra Filippo e Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna mercoledì 29 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano ancora della crisi tra Serena e Filippo, con la presenza di un terzo incomodo. In balia dell'abile trappola di Marcello, Giulia è pronta nuovamente ad aiutarlo. Malgrado Filippo sia ancora fiducioso di poter riconquistare Serena, Leonardo inizia a fare breccia nelle crepe del loro rapporto. Mostrando un inedito lato del carattere, Patrizio sembra disposto a tutto pur di aiutare Diego a trovare un nuovo lavoro. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 29 gennaio 2020, come sempre ... movieplayer

