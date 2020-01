Ultime Notizie Roma del 28-01-2020 ore 17:10 (Di martedì 28 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli la diffusione del coronavirus DV Anna cell era la commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani Che casino accertati sono saliti a 4515 unità quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2744 unità di ieri i voli privati dalla Cina in arrivo in Italia negli scali sanitari lo riferisce il Ministero della Salute dopo l’incontro odierno della Task Force coronavirus in particolare è stato deciso di convogliare verso l’aeroporto sanitario di Fiumicino sono quasi 1300 I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno secondo i dati riportati dal Viminale fino a questa mattina Erano arriva170 persone ma queste vanno aggiunte le 470 a bordo della Ocean Viking che sta facendo rotta verso Taranto dopo aver avuto l’autorizzazione allo sbarco in una stagione ... romadailynews

