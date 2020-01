Trovati in auto con arnesi da scasso a bordo: 4 persone denunciate (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno denunciato, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, quattro persone – un 47enne serbo, un 30enne romeno, un 33enne dell’ex Yugoslavia, e un nomade 23enne – tutti senza fissa dimora e gia’ noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno notato i quattro, a bordo di un’autovettura, aggirarsi con fare sospetto tra i condomini di via Alberto Cadlolo e hanno deciso di fermarli per un controllo. A seguito di una approfondita ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti in un vano ricavato nel paraurti posteriore, numerosi arnesi atti allo scasso e utili per forzare serrature. Quanto rinvenuto e’ stato sequestrato mentre i quattro sono stati denunciati a piede libero all’autorita’ giudiziaria. L'articolo Trovati ... romadailynews

