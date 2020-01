Treviso, il giudice aggiorna l'udienza e l'avvocato lo aggredisce (Di martedì 28 gennaio 2020) Lavinia Greci Il legale, allontanato dalle forze dell'ordine presenti a palazzo di Giustizia, ha colpito anche un carabiniere e un infermiera: è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Avrebbe perso la pazienza in tribunale e avrebbe sfogato tutta la sua rabbia nei confronti del giudice presente in aula, durante l'udienza. È accaduto a Treviso dove, questa mattina, intorno alle 11, il giudice tutelare della I Sezione civile ha subito un'aggressione da parte di un avvocato di 49 anni, che avrebbe perso la testa perché il togato avrebbe chiesto di aggiornare l'udienza. L'accusa di resistenza aggravata Secondo quanto riportato da Treviso Today, il legale, dopo essere stato allontanato dall'aula grazie all'intervento repentino delle forze dell'ordine presenti al Palazzo di Giustizia, avrebbe aggredito anche i militari, colpendo con due schiaffi un carabiniere che ... ilgiornale

